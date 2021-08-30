شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصير المتهمين ببث فيديو أثناء بيع ملابس داخلية والتلفظ بأقوال خادشة بالمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية "مجهولة المصدر" للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو وقيامهما بالإتيان بأفعال والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

من أهم شروط جريمة الفعل الفاضح، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

وحدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".