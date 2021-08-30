شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن تضيع فرص المقاعد فى الجامعة على الناجحين فى الدور الثانى للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الحالة التى يكون الطالب فى الثانوية العامة حاصل على مجموع ولديه دور ثان وكان من المفترض أن ينسق فى المرحلة الأولى للجامعات، قائلا: هذا يحدث كل عام والتنسيق يتعامل مع الناجحين في الدور الثاني بتنسيق خاص ويصنفهم مرحلة أولى أو ثانية حسب مجموعهم وبالتالي لا تضيع عليهم فرص المقاعد في الجامعة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أعلن درجات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الشعب العلمية حد أدنى 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية باحمالى 186618 والشعب الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة باحمالى 56404 درجة باحمالى 243022 طالبا.

وأوضح وزير التعليم العالي تبدأ اعمالى المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 31 أغسطس حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل لمدة خمسة أيام