أخبار × 24 ساعة.."تنسيق المرحلة الثانية" 254.5 درجة فأكثر للعلمى و238 درجة للأدبى

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"الزراعة": المنتجات المصرية من الأجود فى العالم.. ونصدر لـ150 دولة

مدبولى يستعرض سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى تمهيدا لعرضه على الرئيس السيسي

محافظ القاهرة: مليون مواطن بمدينة الأمل نعمل على رفع مستواهم المعيشى

القوات المسلحة تحذر من الوقوع ضحية النصب للمتقدمين للكليات العسكرية

الرئيس السيسي يوجه وزارة الزراعة بتطوير أصولها من الحدائق والمتنزهات

4 كليات كامل العدد بالمرحلة الأولى للتنسيق..طب بشرى وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعى

غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 45 درجة

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى أدبى.. اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة

تنسيق المرحلة الثانية.. 254.5 درجة فأكثر للعلمى و238 درجة للأدبى

تعرف على الحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق الجامعات 2021

المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء.. 62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى

وزير التعليم العالى: 118 ألف طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس

الزمالك في بيان رسمي: نرفض قرارات الجبلاية وسنتخذ كافة الإجراءات