شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تسليم 21 خلية دفن صحي آمن بنهاية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تسليم 21 خلية دفن صحي آمن للمحافظات بنهاية أكتوبر المقبل، إضافة إلى المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، والتي تستطيع استيعاب ألف طن من المخلفات.

أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة المصرية رفعت 44 مليون طن مخلفات من التراكمات، بجانب 412 ألف طنا من 38 موقع بالمحافظات، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالبنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحطات الوسيطة التي تم إنشائها، تستقبل المخلفات القادمة من الأحياء المختلفة، تمهيدا لنقلها إلى مصانع التدوير لإعادة تدويرها مرة أخرى، مبينا أن المحطات الوسيطة تنتج السماد الزراعي ومواد تحل محل الفحم وأيضا مواد تستخدمها مصانع الأسمنت.

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة بنى سويف اليوم الأحد للمدفن الصحى الآمن بمركز سمسطا بعد الانتهاء من إنشاءه، وتبلغ المساحة الكلية للمدفن 6.5 فدان وبلغتك التكلفة الإجمالية للمدفن 21 مليون جنيه، ويأتى إنشاء هذا المدفن فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المدفن الجديد تبلغ المساحة الكلية له حوالى 6.5 فدان وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول والأخرى للأفراد، وبه كذلك ميزان أرضى بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة آمن و غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات، ويوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشارت إلى أن محافظة بنى سويف تشهد العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات منها المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر، والتى تم تسليمها للمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى المدفن الصحى بسنور، كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببنى سويف بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين فى "ببا" والفشن ضمن خطة المشروعات الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية، والتى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى الآمن اليوم للمحافظة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدى المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.