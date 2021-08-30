شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي بالإشتباه فى محاولة راكب مصرى قادم من أديس ابابا على الخطوط الاثيوبية لتهريب أصناف ممنوعة .

وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مؤمن حسن تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين 500 قرص ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم 138 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .