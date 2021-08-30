شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجتاز اختبارات التقديم لكلية اللاهوت الأسقفية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كلية اللاهوت الأسقفية عن تفاصيل الاختبارات، والتى تجريها مع المتقدمين للالتحاق بدراسة برامج البكالوريوس والماجستير.

وذكرت الكلية : تبدأ الاختبارات بعد غلق باب التقديم فى الـ31 من أغسطس الجارى، حيث تتضمن أسئلة فى اللاهوتوالكتاب المقدس، بالإضافة لاجتياز امتحان للغة العربية والنحو، على أن تمهد هذه الامتحانات الطالب للمقابلة الشخصية مع أعضاءهيئة التدريس والمنسق الأكاديمي لاعتماده وقبوله.

وكانت الكلية أعلنت عن مواعيد بدء الدراسة بفرع الإسكندرية على أن يكون يوم السادس عشر من شهر سبتمبر وفرع القاهرة يوم الثالثوالعشرين من نفس الشهر، بالإضافة للبدء فى فرع المنيا خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وتوفر الكلية استمارات استماع للمواد المقدمة فى الفصل الدراسى الأول، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمى حيث توفر هذه المواد دون الالتزام بالحضور وأداء الامتحانات، ومن بينهم مادة اللغة العبرية الجزء الأول واللاهوت النظامى الجزء الأول ومقدمة للعهدالقديم ومقدمة الكتاب المقدس وعلم البحث وتاريخ الكنيسة المعاصر بالإضافة لمجموعة مواد أخرى.

ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتعالمتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجلخدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندريةللكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية ، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي فيالبطريركية الأولى بإفريقيا.

وتعتبر كلية اللاهوت الاسقفية (AST) مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر ووصل عددالملتحقين بها أكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجةالدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.