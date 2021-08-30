​بعد تعثر 23 عامًا.. انتهاء تطوير مسرح قصر ثقافة المنيا تمهيدًا لافتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا، تمهيدًا لافتتاحه نهاية العام الجاري، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

أكدت عبدالدايم تواصل جهود استكمال خطة تحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن والوصول بالمنتج الإبداعي للدولة إلى كافة مناطق الجمهورية.

وأشارت إلى أهمية إنهاء عمليات تطوير قصر ثقافة المنيا باعتباره إضافة إلى البنية الثقافية ومقرًا للتنوير في صعيد مصر، ووجهت بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بدقة طبقًا للخطة الزمنية المحددة.

واستمعت وزيرة الثقافة إلى شرح تفاصيل مشروع تطوير والعمليات الإنشائية الجاري الانتهاء منها لرفع كفاءة القصر من الشركة المنفذة.