شقيق نحات شهير وظل راهبًا 22 سنة.. 10 معلومات عن الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، وفاة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر بعد صراع مع المرض.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الأنبا بطرس الراحل في التقرير التالي:

1- ولد زكريا ناشد أثناسيوس في 14 أغسطس 1947 لأسرة تقية كانت تعيش في مدينة سوهاج، وله 8 أشقاء من بينهم المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي السابق لأوروبا، والنحات العالمي الراحل الفنان صبري ناشد.

2- حصل على بكالوريوس كلية التربية قسم الكيمياء، وعمل مدرسًا في الإسكندرية.

3- التحق بدير الشهيد مارمينا بمريوط في 10 سبتمبر 1977 وترهب به بيد المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية في 24 يونيو 1978.

4- رفض أي درجة كهنوتية بعد رهبنته، وظل كذلك طوال 22 سنة، حين سيم كاهنًا يوم 3 يناير عام 2000.

5- لم يخرج من ديره طوال 31 سنة، أي منذ دخوله إياه عام 1977 وحتى دعاه مثلث البابا شنودة الثالث لنوال درجة الأسقفية في 7 يونيو 2009.

6- تم تجليسه على كرسي إيبارشية شبين القناطر في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 10 مارس 2013.

7- استطاع أثناء خدمته في الإيبارشية أن يحل الكثير من المشكلات التي تراكمت من جراء خلو كرسي الإيبارشية لست سنوات قبل سيامته، رغم الصعوبات والمتاعب التي واجهها بسب تعقد هذه المشكلات.

8- جاهد بشكل كبير في كافة مجالات الخدمة والذي بذله بمثابرة وبالصلاة الدائمة والمحبة التي شمل بها الجميع وبحسن إرشاده وتدبيره.

9- كان راعيًا مشجعًا لأبنائه، فسمح بإطلاق طاقاتهم ومواهبهم فحدث نمو ملحوظ في الخدمة بالإيبارشية.

10- توفي اليوم بشيخوخة صالحة بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74 سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه البابا تواضروس، والمجمع المقدس.