شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على السيارة المستخدمة فى اختطاف طفل المحلة متفحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن رجال المباحث الجنائية عثروا على السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعة اختطاف الطفل زياد البحيرى من أمام منزله متفحمة على طريق قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور.

وأوضحت المصادر، أن السيارة تحمل نفس مواصفات السيارة المستخدمة فى الحادث، وأن رجال المباحث يواصلون البحث عن الجناة وتكثيف التحريات للوصول للمتهمين وتحرير الطفل المختطف.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض واقعة قيام شخصين مجهولى الهوية بخطف طفل صغير من محل لبيع الزيوت على الطريق الدائرى المحلة المنصورة، داخل سيارة ملاكى وفروا هاربين.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا بتعرض طفل للخطف داخل سيارة ملاكى على يد أشخاص مجهولى الهوية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط إدارة البحث الجنائى وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول للمتهمين وإلقاء القبض عليهم.