شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان: تمكنا من استقطاب 3 آلاف مريض وبدأت عملية علاجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ التوعية بخطورة المخدرات داخل القرى من خلال المتطوعين داخل هذه القرى، موضحا أنه تدريب مجموعة من الشباب، ومتابعا: شكلنا رابطة بينهم قوامها 700 شاب في 125 قرية ننفذ فيها برامج توعية بالمخدرات والتدخين .

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك أكثر من آلية للتوعية بخطورة المخدرات أهمها الزيارات المنزلية، حيث نعرف الأسر بخطورة المخدرات وضرورة الاكتشاف المبكر وبعض الحالات التي تحتاج للعلاج يتم إحالتها للمراكز المتخصصة بعلاج الإدمان في سرية تامة ومجانا ، بجانب أنشطة فنية ورياضية ووسائل جذب كى نستطيع توصيل التوعية بطرق غير مباشرة .

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الشباب المتطوع تمكن من استقطاب 3 آلاف مريض إدمان وتحويلهم للعيادات الخاصة بعلاج الإدمان وبدأت لهم رحلة العلاج .

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى أنه في عام 2014 كانت نسب التعاطى للمخدرات 10 % وهى نسبة أكبر من المعدل العالمى، كما أن نسب الإدمان وصلت إلى 3,3 % ، وفى عام 2019 أصبحت النسبة مشجعة، حيث انخفض نسب التعاطى إلى 5,9 % وهو قريب من المعدل العالمى، كما انخفضت نسب الإدمان إلى 2,4 %.

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى: سنصل خلال هذا العام إلى 30 مركز علاج للإدمان، موضحا أنه خلال العام المقبل سيتم افتتاح أكبر مراكز العلاجية فى الشرق الأوسط لعلاج الإدمان فى إمبابة تضم 222 سرير و4 عيادات خارجية، ونخطط خلال عام 2025 أنه لا يوجد محافظة مصرية محرومة من علاج الإدمان، حيث يتردد علينا سنويا 140 ألف متعاطى للعلاج.