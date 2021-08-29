شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة إزاى تسجل رغباتك على موقع التنسيق.. لطلاب المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، الخطوات الكاملة التى يجب على الطالب على أن يتبعها لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وفيما يلى نرصد خطوات التسجيل:

- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

-يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصى حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

وكان خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى أعلن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طلاب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.

و أعمال المرحلة الثانية تبدأ يوم الثلاثاء 31 أغسطس حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل لمدة خمسة أيام.