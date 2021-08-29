شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تفاصيل صلوات تجنيز الأنبا بطرس في الكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أنه تقرر إقامة صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر غدٍ الاثنين 30أغسطس 2021، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان نيافة الأنبا بطرس قد توفى بشيخوخة صالحة مساء اليوم بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74سنة وبعد حياة رهبانيةامتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد في 14 أغسطس 1947 في قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيقالأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً في 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً في 7 يونيو 2009، وذلك بيدمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القسديسقوروس آفامينا.