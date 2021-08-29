شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتوجه إلى الجزائر للمشاركة فى اجتماع "دول جوار ليبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الأحد، إلى جمهورية الجزائر، وذلك للمُشاركة فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذى يُعقد خلال الفترة 30 - 31 أغسطس الجارى بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة

وتأتى مشاركة مصر فى الاجتماع انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبى الشقيق، وتعزيز كافة المساعى الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع فى ليبيا، وبما يفضى إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما فى ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى 24 ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى الاستقرار والازدهار.

وسيُجرى وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين فى الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائى، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.