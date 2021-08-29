شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتفقد الفنادق العائمة ويلتقى مجموعة من السائحين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء زيارته لمحافظة الأقصر، حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على زيارة وتفقد عدد من الفنادق العائمة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية. وخلال الجولة التفقدية التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين البرتغال والأسبان والفرنسيين والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر والاستمتاع بمنتجاتها السياحية المتنوعة والمتميزة، مشيدين بصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الفندق الذى يقيمون به وفى كافة المواقع الأثرية والمتاحف التى قاموا بزيارتها، الأمر الذى ساهم فى شعورهم بالطمأنينة والأمان مع الاستمتاع بقضاء وقت رائع خلال قضاء أجازتهم بمصر، وشجعهم على دعوة أصدقائهم وأقاربهم فى بلادهم إلى السفر إلى مصر لقضاء إجازاتهم بها.



وزير السياحة يلتقى عروسين فى الاقصر

ومن بين السائحين الذين التقى بهم وزير السياحة والآثار زوجين أسبان قاما بإعلان زواجهما فى الأقصر، حيث أعرب الزوجان عن سعادتهما بإعلان زواجهما فى مدينة الأقصر الساحرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير وتهنئته على نجاح حدث نقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب والذى تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون فى اسبانيا، ومدى انبهارهم بهذا الحدث الضخم مشيرين إلى رغبتهم فى زيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

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