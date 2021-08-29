شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتقدم بالعزاء لمجمع كهنة وخدام إيبارشية شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التى عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التى قدمها فى عمله الرعوى فى إيبارشيته، والتى جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة، قائلا نثق أنه سيسمع الصوت الإلهى القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِى الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إلى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥ : ٢١).

وقدم قداسته خالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد فى 14 أغسطس 1947 فى قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيق الأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً فى 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً فى 7 يونيو 2009، وذلك بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو فى دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القسديس قوروس آفامينا.