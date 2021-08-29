"سقوط أب متهم بمعاشرة ابنته وأخ ذبح شقيقته وهي حامل بمصر القديمة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سيمفونية جماعية منعت هروبه.. كيف سقط أب متهم بمعاشرة ابنته القاصر؟

لم يدر حارس عقار ما يحاك له في الخفاء. أعد العدة للرحيل. حجز تذكرة للسفر إلى مسقط رأسه بمحافظة الأقصر لزيارة زوجته لكن الشرطة كانت في انتظاره لتلقي القبض عليه بسبب فعلته النكراء في حق صغيرته التي لا حول لها ولا قوة.

مصرع أربعيني دهسه "قطار البدرشين"

لقي شخص مصرعه دهسًا تحت عجلات قطار بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بشريط السكة الحديد بقرية مزغونة.

سماع دوي انفجار بحدائق الأهرام.. والمعاينة: كابل كهرباء

سُمع دوي انفجار هزَّ منطقة حدائق الأهرام، اليوم الأحد.

وتبين بالفحص أن الصوت ناتج عن انفجار كابل كهرباء خاص بأحد المحال التجارية دون وقوع إصابات.

ذبح اخته وهي حامل.. تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها في مصر القديمة

قتل عامل شقيقته في منطقة مصر القديمة، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتبين من التحريات أن المتهم سدد للمجني عليها طعنات عدة أنهت حياتها في الحال.

تأجيل طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك لجلسة 10 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

"أسلحة ومخدرات".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

"الجوازات والهجرة" تواصل تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على خدماتها

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية.

مصرع طفلين سقط عليهما حجرًا من أعلى عقار بالمطرية.. و3 قرارات من النيابة

أمرت نيابة المطرية بتوقيع الكشف الطبي على طفلين لقيا مصرعهما إثر سقوط حجر من أعلى عقار عليهما، وتسليمهما لذويهما لدفنهما.