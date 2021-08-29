" بسبب زيادة الأحمال".. المعمل الجنائي: ماس كهربائي أشعل النار في شقة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.