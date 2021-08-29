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"تراجع الإحساس بالرطوبة".. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 30 أغسطس، وحتى يوم السبت 4 سبتمبر، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية، ستكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا".

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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