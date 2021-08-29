بعد الـ250 جنيهًا.. تعرف على زيادات رواتب الأئمة في عهد الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، القرار (2072) لسنة 2021م بتاريخ 26 أغسطس 2021، بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من أول سبتمبر 2021م مع بدل صعود المنبر، في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة.

ومنذ أن تولى الرئيس السيسي، مهام منصبه قبل سبع سنوات، زادت رواتب الأئمة مرات متعددة، خاصة حملة الماجستير والدكتوراه.

واجتمع الرئيس السيسي، الخميس، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط، على نحو يراعي المستجدات وتنتهج فقه الواقع، دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اهتمام الرئيس السيسي بتحسين أحوال الأئمة خير داعم لهم والفكر الوسطي.

ويستعرض "الخليج 365" زيادة رواتب الأئمة، التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي كما يلي:



​