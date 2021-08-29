تطعيم 11 ألف عامل في "مياه القاهرة" ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى فى تطعيم 11 ألف عامل من العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم التنسيق الكامل مع مديرية الصحة بالقاهرة لتطعيم جميع العاملين بالمحطات والروافع والإدارات المختلفة وتحديد موعد زمني محدد للانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة دون تحمل العاملين اى نفقات مالية ضمن مشروع العلاج الذي تنفذه الشركة ومتابعة جميع الحالات حتى انتهاء كافة الجرعات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم تسجيل جميع العاملين وإرسالها إلى مديرية الصحة بالقاهرة والتنسيق الكامل لتحديد الأماكن التي سيتم طعيمها وإبلاغ جميع الإدارات بالتواجد ومنع الإجازات أثناء تواجد حملة مديرية الصحة ويمكن لم يتخلف مراجعة الإدارة الخاصة به لتحديد موعد جديد للحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن من واجب العاملين بالشركة الحصول على كافة الخدمات الطبية بدون مقابل حتى يمنكنهم أداء واجبهم في تقديم أفضل خدمة للمواطنين خاصة العاملين المتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور فى مراكز خدمة العملاء وقطاع التحصيل بالكامل.

وكلف الشيمى إدارتي الموارد البشرية، والمالية بتوفير كافة الامكانيات للقوافل الطبية والتنسيق مع الادارات المختلفة بالشركة وضمان تواجد العاملين التى تفرض عليهم ظروف عملهم تواجدهم خارج مقر العمل.