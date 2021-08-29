شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة كورونا: منع الطلاب فوق الـ18 سنة والمدرسين من المدارس والجامعات بدون تلقيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه سيتم منع أى شخص بمنظومتى التربية والتعليم والتعليم العالى والجامعات، من دخول المدارس والجامعات، سواء كانوا مدرسين وهيئات معاونة وأساتذة الجامعات والطلاب أكبر من 18 سنة، بدون الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف حسنى، فى مداخلة مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن وزارة الصحة مسؤولة عن توفير اللقاحات لكل الهيئات التعليمية والحكومية فى الفترة المقبلة، لتلقيح كل العناصر المستهدفة، مردفا: "لابد أن يكون لدينا الوعى المجتمعى بالحصول على اللقاح بسبب ازدياد الأعداد فى الموجة الرابعة لكورونا، ولا تهاون فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية واللقاح".

وأوضح أن اللقاحات المتوافرة فى مصر آمنة وفعالة وتحصل على تصريح من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا مأمونية اللقاح الصينى المتوافر فى مصر، قائلا: "الصينيين بتعدادهم الكبير حصلوا على اللقاح الصينى وهذا يعنى أن هذا اللقاح فعال جدا".

وأشار إلى إضافة بعض الأدوية غدا للبروتوكول المحدث لفيروس كورونا، لمنع الأمراض التى تصيب المواطن بعد فيروس كورونا، وسيتم الإعلان عن الأدوية فى وقت لاحق.