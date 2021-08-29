شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر خام مستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم على شراء كمية 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.

جدير بالذكر، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه فى إطار المتابعة الدورية لأسواق السلع الغذائية عالمياً ومحلياً، تبين أن سعر سلعة السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7,5 جنيه و9,5 جنيه للكيلو وفقاً لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين كما أن سعر السكر التمويني بـ 8,50 جنيه ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع هذا فضلاً عن وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل، وتهيب الوزراة بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل الجائحة.