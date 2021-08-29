شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مليون مواطن بمدينة الأمل نعمل على رفع مستواهم المعيشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن منطقة الأمل "عزبة الهجانة سابقاً" هى على مساحة 750 فدانا يقيم بها أكثر من مليون مواطن وكانت محرومة من الخدمات وغير مخططة وتميل للعشوائية ومن هنا جاء تدخل القيادة السياسية وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخطيطها ورفع مستوى المعيشة بها بما يليق بالمصريين.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه من ضمن أعمال التطوير إنشاء محور شينزو آبى "الوفاء والأمل" بداية من محور الشهيد بمدينة نصر حتى مدينة السويس مرورا بمدينة الأمل واستلزم ذلك نقل عدد من الأسر من المنطقة وتم تسليمهم شقق مجهزة بالكامل.

وأكد محافظ القاهرة طريق مدينة الأمل انتهى المرتبط بمحور شينزو آبى "الوفاء والأمل" الذى خفف من الكثافات المرورية وحل أزمات كبيرة، مشيراً إلى أن هناك أعمال إزالة تمت من أجل إنشاء هذا المحور، وتابع:"تم إزالة 700 عقار كان يقن بهم 1400 أسرة تم نقلهم إلى مشروع المحروسة واحد وأهالينا".