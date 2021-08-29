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بيان دولي مشترك: طالبان التزمت بالسماح للمواطنين من حملة الجنسيات الأجنبية بالمغادرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد بيان دولي مشترك، صادر عن عدد من دول العالم، أن حركة طالبان التزمت بالسماح للمواطنين من حملة الجنسيات الأجنبية بالمغادرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الدولى المشترك، سنواصل إصدار أذونات السفر للمتعاقدين الأفغان.

وفى وقت سابق أفادت قناة 1TV الأفغانية عبر تويتر اليوم الأحد، بأن حركة "طالبان" أعلنت استئناف الأنشطة فى البلاد، دون أن تذكر موعدا محددا لذلك، يأتى هذا الإعلان تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت اللجنة البارالمبية الدولية، إن زكية خودادادى وحسين رسولى وصلا إلى طوكيو قادمين من باريس فى وقت مبكر من مساء أمس السبت، بعد اجتياز جميع اختبارات كوفيد-19 المطلوبة لدخول اليابان.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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