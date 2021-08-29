شكرا لقرائتكم خبر عن بيان دولي مشترك: طالبان التزمت بالسماح للمواطنين من حملة الجنسيات الأجنبية بالمغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيان دولي مشترك، صادر عن عدد من دول العالم، أن حركة طالبان التزمت بالسماح للمواطنين من حملة الجنسيات الأجنبية بالمغادرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الدولى المشترك، سنواصل إصدار أذونات السفر للمتعاقدين الأفغان.

وفى وقت سابق أفادت قناة 1TV الأفغانية عبر تويتر اليوم الأحد، بأن حركة "طالبان" أعلنت استئناف الأنشطة الرياضية فى البلاد، دون أن تذكر موعدا محددا لذلك، يأتى هذا الإعلان تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت اللجنة البارالمبية الدولية، إن زكية خودادادى وحسين رسولى وصلا إلى طوكيو قادمين من باريس فى وقت مبكر من مساء أمس السبت، بعد اجتياز جميع اختبارات كوفيد-19 المطلوبة لدخول اليابان.