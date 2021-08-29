السجن المؤبد والمشدد لـ 8 متهمين بقتل وسرقة سائق توك توك بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على 5 بلطجية والمشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، على خلفية اتهامهم بقتل سائق توك توك بمنطقة المرج لسرقته بالإكراه.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقيها بلاغًا من أحد أهالي منطقة المرج ويدعى "محمد. ع إ" 32 سنة، عامل، يفيد بعثوره على جثة شخص بشارع فريد الأطرش.

وبالانتقال والفحص؛ عثر على جثة "ن. م. ا"، 42 سنة، سائق توك توك، وبها إصابات عبارة عن طلق خرطوش بالصدر بجوار عظمة التركوة، وعثر بحوزته على مبلغ 263 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبسؤال المبلغ؛ قرر مشاهدته شخصين أثناء تفتيشهما ملابس المجني عليه عقب وفاته والاستيلاء منه على بعض متعلقات المجني عليه وفرا هاربين.

ومن خلال التحريات؛ أمكن تحديد المتهمين وضبطهما وتبين أنهما "أحمد. س. إ" 22 سنة، عاطل، و"إسلام. م. ع" 22 سنة، عاطل، وبحوزتهما الهاتف المحمول ومبلغ 200 جنيه المستولى عليهما.

وبمواجهتهما؛ اعترفا باكتشافهما مقتل المجني عليه بمحل البلاغ فاستوليا على المضبوطات وفرا هاربين، وأنكرا علمهما بملابسات وظروف وفاته.

وعلى الفور؛ تم تكثيف التحريات ونجح فريق البحث في التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمود. ح. ع" 26 سنة، سمكري سيارات، السابق اتهامه في قضيتين "سلاح"، آخرهما القضية رقم 23498 لسنة 2009 عين شمس "سلاح"، و"عصام. ر. م"، 26 سنة، مبيض محارة، و"باسم. ع. م"، 31 سنة، سائق، والسابق اتهامه في القضية رقم 19690 لسنة 2017 مدينة نصر أول "سرقة"، و"محمود. ع. م"، 27 سنة، نقاش، والسابق اتهامه في القضية رقم 6790 لسنة 2015م عين شمس "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 145 لسنة 2016 عين شمس "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، و"محمد. ا. ق" 17 سنة، سائق توك توك.

وبإعداد الأكمنة؛ تم ضبطهم وبحوزة الأول سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم و8 طلقات، وبحوزة الثاني سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر الأول بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثاني باستيقاف المجني عليه، واستقلال التوك توك خاصته بحجة توصيلهما، وتتبعهما باقى المتهمين بدراجة بخارية أخرى "توك توك ملك المتهم الخامس".

وفور وصولهم إلى محل الحادث؛ قام المتهم الثاني بتهديد المجني عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته لإجباره على ترك الدراجة البخارية "التوك توك" للاستيلاء عليه، إلا أن المجني عليه قاومهم فقام الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري المضبوط بحوزته محدثًا إصابته والتي أودت بحياته واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس 8 بلطجية، على خلفية اتهامهم بقتل سائق "توك توك" بمنطقة المرج، لسرقته بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد انتهاء الصفة التشريحية للجثة وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.