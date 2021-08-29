مصرع أربعيني دهسه "قطار البدرشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه دهسًا تحت عجلات قطار بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بشريط السكة الحديد بقرية مزغونة.

ووجه العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع مأمور القسم.

معاينة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، كشفت عن مصرع "رضا عبد الحارث" 41 سنة، تحت عجلات القطار.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.