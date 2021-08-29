"خنقه لغاية ما مات".. تجديد حبس المتهم بقتل ابنه بسبب إدمانه المخدرات في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل ابنه بسبب إدمانه المخدرات، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى عامل متهم بقتل ابنه باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه لم يقصد قتل ابنه ولكن تأديبه، مشيرًا إلى أنه حاول أكثر من مرة تعديل سلوكه، وطالبه بالابتعاد عن تعاطي المخدرات لكن دون جدوى، مشيرًا إلى أنه أودعه في مصحة لعلاج الإدمان، وكان يثير المشاكل في المنطقة.

وأمرت نيابة حلوان، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابنه بعد خنقه، بسبب سوء سلوكه بمنطقة المعصرة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول المعصرة، بلاغًا بوفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لإجراء عمليات جمع المعلومات والفحص لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم والد المجني عليه نشبت بينهما مشادة بسبب اعتياده إدمان وتعاطي المخدرات، خنق على إثرها المتهم ابنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.