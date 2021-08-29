ذبح اخته وهي حامل.. تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قتل عامل شقيقته في منطقة مصر القديمة، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتبين من التحريات أن المتهم سدد للمجني عليها طعنات عدة أنهت حياتها في الحال.

وأوضحت التحريات أن السيدة في العقد الثالث من عمرها، بها جرح ذبحي في الرقبة وتبين أنها حامل.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة؛ بلاغا بمقتل ربة منزل داخل منزلها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم الشرطة.

وألقي القبض على المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.