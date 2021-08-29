أخبار مصر

رئيس الدستورية العليا: الرئيس السيسى مهتم بتفعيل التقاضى عبر الوسائل الإلكترونية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدستورية العليا: الرئيس السيسى مهتم بتفعيل التقاضى عبر الوسائل الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية لتفعيل الحق في التقاضي من خلال الوسائل الإلكترونية، تحقيقا للعدالة الناجزة وتيسيرا لإجراءات التقاضي على المواطنين باعتباره حقا دستوريا لهم.

 

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الاجتماع الافتراضي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الآسيوية، والتي جاءت بدعوة من رئيس المجلس الدستوري بدولة كازخستان.

 

قال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الأحد، إن المستشار سعيد مرعي استعرض - خلال المحاضرة - دور الشبكة العنكبوتية في دعم سيادة القانون، والتطبيقات العملية للتقاضي عن بعد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا