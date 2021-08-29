شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدستورية العليا: الرئيس السيسى مهتم بتفعيل التقاضى عبر الوسائل الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية لتفعيل الحق في التقاضي من خلال الوسائل الإلكترونية، تحقيقا للعدالة الناجزة وتيسيرا لإجراءات التقاضي على المواطنين باعتباره حقا دستوريا لهم.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الاجتماع الافتراضي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الآسيوية، والتي جاءت بدعوة من رئيس المجلس الدستوري بدولة كازخستان.

قال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الأحد، إن المستشار سعيد مرعي استعرض - خلال المحاضرة - دور الشبكة العنكبوتية في دعم سيادة القانون، والتطبيقات العملية للتقاضي عن بعد.