شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الأحد، الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابها للأقباط الارثوذكس، ونشر الحساب الرسمى للأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، “يفارق عالمنا حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها ، الذي علمنا الكثيرفي الحياة الرهبانية والرعوية".

وأضاف مارتيروس:"وقدم نفسه كأب اعتراف جيد للرهبان والكهنة والأفراد، وكان له تلاميذ كثيرون، وتميز بحسن التدبير والرعاية لشعبه، وهو من عائلة كريمة، وفي هذه الأيام أيضا نتذكر نياحة أخيه الأنبا كيرلس أسقف ميلانو ، لقد ترك الأخوان صاحبي النيافة ذكري طيبة في نفوس الناس بتواضعهما وجميل فضائلهما ، ونعني أنفسنا في نياحة الأنبا بطرس ، نياحا لروحه الطاهرة في فردوس النعيم مواضع القديسين والأبرار ، وتعزية لقداسة البابا المعظم وآباء المجمع المقدس”.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد في 14 أغسطس 1947 في قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيق الأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً في 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً في 7 يونيو 2009، وذلك بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القس ديسقوروس آفامينا.