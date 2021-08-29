شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص قطعة أرض لبناء مقر لحى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لإقامة مقر لحى دار السلام مساحتها 4500 م2 خلف المحكمة الدستورية العليا بحق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، حيث يشغل الحى حاليًا دورين بحى مصر القديمة بما لا يمكنه من أداء عمله فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تخصيص 21 مليون جنيه لإنشاء الحى الجديد الذى تجرى دراسة أن يتم تصميمه بشكل يجرى تنميطه على باقى الأحياء لتكون الأحياء كلها موحدة الشكل، وطالب المحافظ نوابه بعمل دراسة لتطوير كافة الأحياء وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين به تتيح لهم أداء مهامهم فى جو صحى يتوافر به التأثيث الملائم.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أول سبتمبر ستتسلم شركتين، مهان النظافة فى المنطقتين الشرقية تبدأ بحى مصر الجديدة، والغربية تبدأ بحى غرب القاهرة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تبدى اهتمام ودعم كبير لمنظومة النظافة وتوجد توجيهات بتوفير كل السبل لإنجاح المنظومة، لافتا إلى أن الأحياء مسئولة تضامنية مع الشركات والهيئة، قائلا: الكلام أن النظافة تبع الشركات كلام مرفوض ولا اعذار، وسيتم تقييم العمل اولا بأول ولابد من شعور المواطن بتحسن فى خدمة النظافة.

وأضاف المحافظ انا مسئول مع النواب ورؤساء الأحياء والشركات وكلنا فريق واحد والتنصل وإلقاء المسئولية على الآخرين مرفوض لأن الدولة وفرت كل الخدمات، ورئيس هيئة النظافة عليه الاستعداد فى كل وقت، وجهات كثيرة ومسئولين بالدولة سوف يتابعوا العمل ولن يتم قبول انصاف الحلول أو تبرير هى دى امكانياتنا، لافتا إلى وجود سلبيات موجودة حاليا على أرض الواقع تمثل 45% من النظافة وتم اتخاذ إجراء مع بعض الأحياء، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم صرف مكافآت مجزية للعاملين فى منظومة النظافة ومعاقبة المقصرين، داعيا النواب إلى التواجد ميدانيا وتحمل المسئولية، فالدولة تركز على هذا الملف.