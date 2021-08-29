شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث التنمية فى أفريقيا بكتاب مؤتمر كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة مؤتمرها الدولي القادم عن حوض النيل، برئاسة الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، نوفمبر المقبل، وذلك بعد نجاح مؤتمرها السابق عن مصر والتنمية المستدامة فى أفريقيا.

صدرت 3 مجلدات عن كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تتضمن بحوث آخر مؤتمر دولى عقدته الكلية بعنوان "مصر والتنمية المستدامة فى أفريقيا " الرؤى وآليات التفعيل فى ضوء أجندة الاتحاد الأفريقيى 2063.

ومن أهم البحوث التي تضمنها الجزء الأول بحث جماعى بعنوان "دور البيئة الطبيعية فى تحقيق التنمية المستدامة فى إقليم بحيرة السد العالى، لكل من الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة والدكتورة هبة عبد الحميد والدكتور معوض بدوى والدكتور أحمد شحاتة.

وتطرق الدكتور عطية الطنطاوى إلى بحيرة السد العالى التي تعد من أكبر البحيرات الصناعية للمياه العذبة فى العالم، والتي أنشئت فى منطقة طبوغرافية متميزة من ناحية الموقع والشكل والمساحة، كما تطرق البحث إلى جيولوجية المنطقة وحقب الحياة البدائية وتكوينات الأزمنة الجيولوجية المختلفة، وأهم الموارد التعدينية فى المنطقة والثورة السمكية والأراضى القابلة للزراعة.

وأوصت الدراسة بالاستفادة من الموارد المعدنية الموجودة فى بحيرة السد العالى وأهما الحديد والرصاص والاستفادة من المساحات الكبيرة القابلة للزراعة وضرورة عمل مشاريع تسمين الكسبان الرملية ودعم النشاط السياحى وخاصة المحميات الطبيعية وتنمية المنطقة.