شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قناة الخليج 365 على اليوتيوب تقترب من 2 مليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها حصد قناة الخليج 365 عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب، ما يقرب من 2 مليار مشاهدة منذ تدشينها في أغسطس 2012.

وتضمن قناة الخليج 365 على يوتيوب لمتابعيها، متابعة جديد الأخبار بشكل دورى، ومتابعة الكثير من التقارير التي تلتقطها عدسة كتيبة من المحررين منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كما تضمن لهم التواجد المستمر في أي مناسبة تثير اهتمام مستخدم اليوتيوب من متابعى القناة الحاليين، والذين تجاوزوا الـ 4 ملاين مشترك.

الرئيس السيسي يوجه بالتدقيق الشديد فى الإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدقيق الشديد في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والانتاج الى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيساً لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءاً من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

فيفا يجبر ليفربول وأرسنال على مشاركة محمد صلاح والنني مع منتخب مصر

يتمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسفر اللاعبين الدوليين للدول الحمراء، من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، التي ستنطلق غدًا، الإثنين، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، يصر من خلاله علي سفر اللاعبين للدول الحمراء للمشاركة مع منتخابتهم في التصفيات، بعد اعتراف محكمة التحكيم الرياضي بشرعية القرار.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء وتوقعات بانخفاض طفيف غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى بالقاهرة تسجل القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وسرعان ما تعاود الحرارة انخفاضها الطفيف يوم الاثنين.

الأوقاف: زيادة 250 جنيها لتحسين دخل الأئمة بدءا من الشهر المقبل

كشفت وزارة الأوقاف، عن أنه فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة، أصدر الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م، بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر.

4كليات كامل العدد بالمرحلة الأولى للتنسيق..طب بشرى وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعى

كشفت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، للعام الجامعى 2021 /2022 ، أن هناك 4 كليات كامل العدد وأغلقت عن قبول أي طلاب بالمرحلة الثانية وهى " طب بشرى وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعى" وفيما عدا الكليات السابقة يوجد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

ضبط 96 قطعة أثرية داخل منزل مواطن نقب عن الآثار بأسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية، حيث نجحت فى ضبط عامل بأسيوط لقيامه بالحفر خلسة بمسكنه وحيازته لبعض القطع الأثرية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

الرئيس السيسي يوجه وزارة الزراعة بتطوير أصولها من الحدائق والمتنزهات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان.

اتجاه فى اتحاد الكرة لترحيل مباريات كأس مصر للموسم المقبل بدلا من الإلغاء

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة لترحيل مباريات كأس مصر المتبقية لتقام الموسم المقبل بدلا من إلغاء البطولة، بحيث تصبح النسخة الحالية هى بطولة الموسم الجديد، لاسيما فى ظل ضيق الوقت بين نهاية الموسم الجارى وبداية الدوري الجديد والتلاحم والإجهاد الذى يعانى منه أغلب اللاعبين.

بطل بارليمبى.. عامل ديليفرى روسى يحصد ذهبيتين ويحطم رقما بسباق الدراجات

ستطاع اللاعب الروسى ميخائيل أستاشوف، أن يحرز ميداليتين ذهبيتين لروسيا فى سباق الدراجات فى دورة الألعاب الباراليمبية المقامة فى طوكيو، ويحطم الأرقام العالمية والباراليمبية فى كلا المرتين.

متى تكون عدوى كورونا معدية للغاية؟.. دراسة تكشف

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بوسطن الأمريكية، أن الأفراد المصابين بفيروس كورونا يكونون أكثر عدوى قبل يومين وثلاثة أيام بعد ظهور الأعراض لديهم، ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Internal Medicine أن الأفراد المصابين يكونون على الأرجح بدون أعراض إذا أصيبوا بالفيروس من حالة أولية كانت أيضًا بدون أعراض.