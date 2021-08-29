شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها للكونغو في ضحايا الهجوم الإرهابى بإقليم بيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة وذوي الضحايا الأبرياء جراء الهجوم الإرهابي الوحشي الذي أسفر عن وفاة 19 مدنياً بإقليم "بيني" بشرق البلاد.

هذا، وتؤكد مصر – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - على إدانتها لهذا الهجوم الإرهابي، وتعرب عن تضامنها ووقوفها إلي جانب حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية في هذا الحادث الأليم.