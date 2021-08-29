شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الخليج 365 على اليوتيوب تقترب من 2 مليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت قناة الخليج 365 عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب، ما يقرب من 2 مليار مشاهدة منذ تدشينها في أغسطس 2012.

وتضمن قناة الخليج 365 على يوتيوب لمتابعيها، متابعة جديد الأخبار بشكل دورى، ومتابعة الكثير من التقارير التي تلتقطها عدسة كتيبة من المحررين منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كما تضمن لهم التواجد المستمر في أي مناسبة تثير اهتمام مستخدم اليوتيوب من متابعى القناة الحاليين، والذين تجاوزوا الـ 4 ملاين مشترك.

وخلال أغسطس الجارى، تميزت القناة بمجموعة من الفيديوهات التي غطت أهم الأحداث التي شغلت الرأي العام، علاوة على عدد من التقارير والقصص الحصرية، التي انتجها محررينا كتابة وتصويرًا وإعدادًا وتقديمًا:-