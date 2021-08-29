شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 96 قطعة أثرية داخل منزل مواطن نقب عن الآثار بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية، حيث نجحت فى ضبط عامل بأسيوط لقيامه بالحفر خلسة بمسكنه وحيازته لبعض القطع الأثرية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وحيازته لبعض القطع الأثرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط تم إستهدافه وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بمنزله المشار إليه كما أمكن ضبط (96 قطعة وعملة يشتبه فى أثريتها)، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة ، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وترجع للعصر (الفرعونى ، اليونانى ، الرومانى).