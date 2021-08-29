محافظ القاهرة: ترقية 3096 موظفا للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن المحافظة كان لها السبق في تنفيذ قرار ترقيات الموظفين بعد أقل من 15 يوما من اعتماد رئيس مجلس الوزراء له حيث تمت إجراءات ترقية 3096 موظفا للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة عانت خلال الفترة الماضية من نقص أعداد المهندسين بسبب الإجازات أو النقل لجهات خارجية أو الخروج على المعاش مما سبب مشكلة كبرى خاصة مع عدم وجود تعيينات في الدولة لذلك تم الحصول على موافقة وزير المالية على الاستعانة بـ 100 مهندس تخصص مدني وعمارة وتخطيط عمراني لسد العجز.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تقدم لشغل هذه الوظائف حتى الآن 1136 مهندسا سيتم فحص ملفاتهم وإجراء الاختبارات لهم كما سيتم تدريبهم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات اختيار 149 قيادة من المتقدمين لوظيفة مديري عموم إدارات تعليمية ضمن وظائف القيادة العليا السابق الإعلان عنها بالصحف والموقع الرسمي للمحافظة ويتم استكمال باقي الإجراءات.