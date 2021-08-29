تقرير يومي.. توجيه مهم من محافظ القاهرة بشأن العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باستمرار عملية تلقي موظفي محافظة القاهرة لقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقي جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة والأحياء والمديريات على الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان اضغط هنا وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا حماية لهم ولأسرهم.

كما طلب من مدير مديرية التربية والتعليم بإمداده بتقرير يومي عن أعداد العاملين الذين تلقوا التطعيم على أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي، مشيرا إلى ضرورة عمل حملات توعية لطمأنة أولياء الأمور بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الطلبة ضد فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التربية والتعليم بالانتهاء من تجهيزات المدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن القاهرة بها ما يقارب 2200 مدرسة في جميع المراحل.