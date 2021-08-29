وزيرة الثقافة تلتقي محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، باللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. بحسب بيان صحفي.

قالت عبد الدايم: إن محافظات الصعيد تحظى بنصيب وافر من خطط تحقيق العدالة الثقافية، مشيرة إلى الدور الهام للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأضافت: خلال اللقاء تمت دراسة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف الى تقديم ألوان فنية وفكرية متنوعة لأبناء المحافظة خاصة الشباب إلى جانب فعاليات تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين.

من جانبه ثمن اللواء اسامة القاضى جهود الثقافة فى مختلف ربوع مصر مشيدا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة والمستمرة بها والتي نجحت في جذب الشباب والنشء الجديد، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم لاستمرار رسائل التنوير، وقام بإهداء وزيرة الثقافة درع المحافظة التذكاري تقديرا لجهودها في نشر الوعي.

جاء اللقاء بحضور النائبة مريم عزيز الكفوري، النائب مصطفى خلف فتح الباب وخالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا حيث ناقشا سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بمختلف مناطق وقرى المحافظة.