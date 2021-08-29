105 عقارات.. محافظ القاهرة: إزالة عزبة المطار بالنزهة في 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، محافظ القاهرة الشكر لجميع القائمين على أعمال الإزالات بالمحافظة.

وأشار عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، إلى أنه تم إزالة عزبة المطار بحي النزهة والتي تضم 105 عقارات في فترة لا تتجاوز 10 أيام، وجاري العمل حالياً على إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة والتي تعد من أصعب المناطق العشوائية بالعاصمة.

كما وجه محافظ القاهرة نائب المنطقة الشرقية بمتابعة مشروع مدينة معا مع تواجد مدير المشروع بالمدينة على مدار اليوم لمتابعة المشكلات والعمل على حلها على الفور، لافتا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية التنسيق مع وزارتي التموين والصحة لتوفير كافة الخدمات الناقصة بالمدينة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة بذل جهد أكبر في ملفى التصالح وتقنين الأراضي ووضع خطة ممنهجة لإنجاز العمل في الملفين.