مصرع طفلين سقط عليهما حجرًا من أعلى عقار بالمطرية.. و3 قرارات من النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المطرية بتوقيع الكشف الطبي على طفلين لقيا مصرعهما إثر سقوط حجر من أعلى عقار عليهما، وتسليمهما لذويهما لدفنهما.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد وجود متوفين بشارع جعفر والي.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين سقوط حجر من واجهة شرفة من أعلى عقار بشارع جعفر والي بمنطقة المطرية على طفلين ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

واستدعت النيابة مالك العقار لسماع أقواله حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.