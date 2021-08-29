شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: اللى ميشتغلش مالوش مكان وحاسبوا الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك ملفين متعثرين، وهما ملف التصالح فى مخالفات البناء والتقنين، لافتا إلى أنه حاليا يولى هذا الملف اهتمامه بشكل شخصى، موجها رسالة إلى رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة: اشتغلوا واللى ميشتغلش مالوش مكان.. الدولة تنفذ مشروعات ضخمة بينما نحن نعمل ببطء شديد، وعلى رؤساء الأحياء التعامل مع أى موظف لا يعمل فنحن مطالبين بأمور كثيرة وأعباء فى ظل المشروعات القومية الكبيرة، والمسئوليات كثيرة وكبيرة وعذرا الضغط الكبير عليكم.

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مشددا على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لمراجعة الاسلاك المكشوفة بأعمدة الانارة بالتنسيق مع الانارة المركزية بهيئة النظافة وتغطيتها على الفور حرصًا على حياة المواطنين .

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أنه جار تطعيم العاملين بالمحافظة ودواوين الأحياء لمواجهة فيروس كورونا من خلال لجان طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومستهدف يوميا من 30 إلى 40 ألف حالة يتم تطعيمها، ومن يتخلف عن التطعيم سيكون هناك خطورة عليه وعلى الآخرين، ومن يتخلف فى النهاية سيكون هناك إجراء بشأنه.

وأشار محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، إلى أنه مع دخول العام الدراسى تم التوجيه لتطعيم العاملين بالتعليم قبل بدء الدراسة وعلى وكيل وزارة الصحة إرسال بيان يومى بالتطعيمات خاصة التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسى لطاقم العاملين والطلاب اكبر من 18عاما.