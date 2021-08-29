شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك صرف معاشات أغسطس الجارى من الفروع على مستوى الجمهورية وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.