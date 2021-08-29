شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بحملات رفع إشغالات: صرفنا مليارات لاستعادة المظهر الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشن حملات يومية لرفع الإشغالات من الأحياء مع شرطة المرافق لإزالة الاشغالات، مؤكدا أن الدولة أنفقت مليارات لاستعادة الوجه الحضارى للعاصمة، فلا يصح ترك من يسرق الدولة فى كهرباء وإشغال طريق وغيرها ويشوه الشوارع، مشددا على عدم التجاوز مع أحد ولكن تنفيذ القانون بكل قوة واحترام دون خوف.

وأبدى المحافظ استياءه من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات بشوارع القاهرة، قائلا: القاهرة للأسف بها كم غير عادى من الإشغالات والباعة الجائلين وأخذت إجراء مع 3 أحياء وأرجو ألا أخذ قرار تانى، والقاهرة تشوهت بالباعة الجائلين والاشغالات .

وأضاف محافظ القاهر خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم، أن هناك شكاوى كثيرة بعدم وجود تواصل بين المسئولين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، رغم أن الجميع يعمل لخدمة المواطن، محذرا أي رئيس حى أو مسئول لن يستقبل عضو مجلس نواب ويتفاعل مع الطلب القانونى سيكون هناك اجراء بشأنه، مشيرا إلى أن معظم الرسائل على هاتفه بها شكاوى، داعيا إلى إشراك المجتمع المدنى والتواصل معه لخدمة المواطن، محذرا قيادات المحافظة والاحياء من الابتعاد عن المواطنين، داعيا إياهم إلى التفاعل مع المواطنين .