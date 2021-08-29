شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: لن يمارس الخريجون المهنة إلا بعد اجتياز الاختبارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، واللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، افتتاح نادى نقابة المهندسين بمدينة السادات وتطوير مبنى النقابة الفرعية والمشروع السكنى بشبين الكوم ومستشفى المهندسين التخصصى، بالإضافة إلى الجناح الفندقى بالنقابة، لاستقبال المهندسين الوافدين ومطعم بالطابق الأرضى ونادى آخر أعلى سطح النقابة مرفق به حمام سباحة.

وأوضح المهندس هانى ضاحى، خلال لقاء مفتوح مع مهندسى نقابة المنوفية، أن أعضاء المجلس الحالى واجهوا بجد وتجرد منذ توليهم أمور النقابة ملفات شائكة وبالغة التعقيد، دون الاعلان عن ما وصلوا إليه من مكتسبات ودون تقاضى مليم واحد من النقابة، كان من بينها ملف الاستثمار والذى يشمل مستشفى المهندسين ومصنع المكرونة وغيرهما، مشيرا أنه ومنذ تولي المسئولية في إبريل 2018 كان صندوق المعاشات يشهد عجزا يبلغ 222 مليون جنيه وكان لا بد من تصحيح المسار حتى شهد عام 2018 فائضا بلغ 187 مليون جنيه وقمنا برفع قيمة المعاش من 700 جنيه إلى 800 جنيه .

وأضاف: ملف التعليم الهندسى، أحد الملفات بالغة الحساسية والصعوبة ولكن كان لابد من اقتحامه لأن مهنة الهندسة شهدت في الفترة الماضية تراجعا كبيرا فى مستوى الخريجين وذلك يعود إلى زيادة عدد المعاهد الهندسية التى لا تطبق معايير التعليم الهندسي حتى نجحت النقابة بسعي دؤوب إلى وقف ترخيص إنشاء معاهد هندسية لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى أنه لن يمارس الخريج المهنة إلا بعد اجتياز اختبار.

وأشار ضاحى، إلى أن مجلس النقابة الحالى تسلم ملف الإسكان وبه مشكلات جسيمة، حيث كان مليئا بالمخالفات الإنشائية وعمل على تصحيحها، حيث تم تسليم مشروعات سكنية من بينها مشروع الواحة في السادس من أكتوبر، إضافة إلى مشروعات أخرى كانت متوقفة وأراض مسحوبة من النقابة على سبيل المثال لا الحصر: أرض مشروع سكني في محافظة بني سويف كانت قد سحبت من النقابة منذ 15 عاما وبالعمل الجاد استرددتها النقابة.

كما أشار النقيب أن النقابة كان لها دور كبير في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأصدرت النقابة شهادات غير قابلة للتزوير وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس نقابة الاسكندرية لمتابعة ملف التصالح آنذاك .

من جانبه، أعرب اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة عن سعادته بما قامت به نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية من تطوير لمبنى النقابة وإنشاء دور فندقي بها، وكذلك تطويرها لنادي المهندسين بمدينة السادات، إضافة إلى استطاعتها إنشاء مشروعها السكني الذي يضم 220 وحدة سكنية والذى يعكس جهد مبذول وتخطيط مدروس من رئيس نقابة المهندسين بالمنوفية يسبقه دعم ومؤازرة من نقيب عام يمتاز بالمهارة في العمل العام.

فيما وجه الدكتور شبل ضحا رئيس نقابة مهندسى المنوفية، الشكر للمهندس هاني ضاحي والحضور، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بنقابة المنوفية كتفا بكتف ويبذلون جهدا مضاعفا بمساندة هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة النقيب العام من اجل مهندسي نقابة المنوفية وتقديم كل ما هو افضل لهم ولأسرهم.