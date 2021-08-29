شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: تنفيذ 1960 لقاء دعويا ضمن فعاليات الخطة الصيفية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهري للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عن تنفيذ وعاظ وواعظات الأزهر الشريف لنحو 1960 لقاءً دعويًّا خلال شهر مضى، ضمن فعاليات الخطة الصيفية التي أعلنت عنها اللجنة بجانب خطة التوعية العامة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج الدعوية للوعاظ والواعظات بما يحقِّق دور الأزهر ورسالته الدعوية والتوعوية.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن الخطة استهدفت تنفيذ مجموعة من الأنشطة الدعوية في عدد من الأماكن، أبرزها: مراكز الشباب، وقصور الثقافة، ودور الرعاية الاجتماعية، والشركات، ومراكز الشرطة وأقسامها، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون.

وأضاف الدكتور عيَّاد أن تلك اللقاءات استهدفت التركيز على القضايا المطروحة على الساحة والتي تشغل بال الناس وتتعلَّق بواقعهم، والتي منها: الحفاظ على النفس الإنسانية، والتأكيد على أهمية التكافل المجتمعي وما تبذله الدولة المصرية من خطوات ملموسة في مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الأمين العام أن الخطة التي تقوم بإعدادها اللجنة العليا للدعوة بالمجمع وتتابع تنفيذها، تأتي ضمن استراتيجية المجمع السنوية ورؤيته في مجال الدعوة، والتركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته؛ وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًّا في حياتهم.