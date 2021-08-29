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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، أولا شبعة علمى: "الطب البيطرى، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام وباقي الكليات النظرية".
ثانيا شعبة رياضيات: "بعض كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، فنون جميلة عمارة، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن ، الإعلام، الإعلام وباقي الكليات النظرية".
ثالثا الشعبة الأدبية: "كليات التربية، كليات الآداب نظام وانتساب، كليات الحقوق نظام وانتساب، كلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن عدد الطلاب الذبن تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألف، موضحا أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قرابة 37.5 درجة.
وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.