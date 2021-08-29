شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، أولا شبعة علمى: "الطب البيطرى، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام وباقي الكليات النظرية".

ثانيا شعبة رياضيات: "بعض كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، فنون جميلة عمارة، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن ، الإعلام، الإعلام وباقي الكليات النظرية". ثالثا الشعبة الأدبية: "كليات التربية، كليات الآداب نظام وانتساب، كليات الحقوق نظام وانتساب، كلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.