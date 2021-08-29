شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يوجه قافلة دعوية إلى واحة سيوة لدعم الانتماء الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد قافلة دعوية إلى مدينة سيوة بمحافظة مطروح، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالوصول إلى المناطق المترامية الأطراف والتواصل المباشر مع أهالى تلك المناطق وتوعيتهم بالكثير من القضايا المجتمعية ودعم جانب الانتماء للوطن لديهم.

ضمت القافلة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى، ورئيس اللجنة العليا للدعوة، ومجموعة من وعاظ الأزهر لتنظيم لقاءات مباشرة مع شباب المدينة ومناقشة مجموعة من القضايا والمفاهيم المعاصرة.

والتقى أعضاء القافلة مع بداية تواجدهم بالمدينة فئات متنوعة من المواطنين وعقدوا معهم لقاءات وحوارات مباشرة أجابوا خلالها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التى تدور بأذهانهم سواء ما يتعلق منها بجوانب شرعية أم ما يرتبط بأمور أسرية ومجتمعية.

ومن المقرر أن تستمر القافلة فى عملها حتى نهاية الأسبوع الجارى لتستكمل برنامجها الذى يضم عقد مجموعة من الندوات والأمسيات الدينية فى مراكز الشباب ومع شيوخ القبائل.