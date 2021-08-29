شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح زراعة 4 شرايين بعملية قلب مفتوح بمجمع الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تمكن الفريق الطبى بمجمع الإسماعيلية الطبى من إجراء عملية قلب مفتوح معقدة وزراعة أربعة شرايين، وذلك لمنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مشيرة إلى أن المنتفع لم يدفع أكثر من 300 جنيه نسبة المساهمة المقررة.

وتابع بيان الهيئة، أنه فور وصول المريض للمستشفى خضع لحزمة من الفحوصات الطبية اللازمة، حيث كان يعانى من آلام مبرحة بالصدر مع أقل مجهود، واعتلال بعضلة القلب وانخفاض بكفاءة القلب بنسبة 35%، وكان قد أصيب بجلطة سابقة على جدار القلب الأمامي، وعليه تمّ إجراء قسطرة استكشافية لاستكمال التشخيص الطبى وتبين وجود ضيق شديد حرج بمقدمة جزع الشريان التاجى الأيسر الرئيسي، وضيق بالشريان التاجى الأيمن، فضلًا عن وجود أمراضاً مصاحبة شملت ارتفاع ضغط الدم والسكرى وفيروس سى وانخفاض الصفائح الدموية.

وأوضح البيان، أنه على الفور تم التنسيق بين كافة الأقسام المعنية لإجراء جراحة للمنتفع، كأقسام (قسطرة القلب، جراحة القلب، بنك الدم) بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتم تحضير المريض للجراحة فى غضون 24ساعة، وذلك مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، واستخدام أدوية محفزة للقلب.

وأشار البيان، إلى أن الفريق الطبى بمجمع الإسماعيلية نجح فى زراعة أربعة شرايين فى عملية قلب مفتوح دقيقة للمريض، استغرقت 5 ساعات ونصف، حيث أُدخل المريض غرفة العمليات تحت التخدير الكامل، ليجرى خلالها الفريق الطبى زراعة الشرايين الجديدة بنجاح، لتأمين مرور الدم بشكل طبيعى إلى عضلة القلب، وبعد انتهاء الجراحة تمّ نقل المريض للعناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة، حتى تمام الشفاء.

وقال الدكتور أحمد بسيونى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة والحرجة التى تصل تكلفتها فى القطاع الخاص إلى 150ألف جنيه، بينما المنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل يُجريها دون تحمل أى أعباء مالية، فلم يدفع سوى نسبة مساهمة بسيطة لم تتعدى الـ 300جنيه، مشيرًا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبى هو صرح طبى يضم كفاءات طبية مشهود لها على المستويين المحلى والدولي، وهو مجهز بتجهيزات هى الأحدث من نوعها لتقديم خدمات طبية تتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية لكل المصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي، هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين، بما يشمله من خدمات طبية وعلاجية بأهم التخصصات الطبية، وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المجمع يستقبل الحالات التى يتم تحويلها من الوحدات والمراكز الصحية أو المستشفيات الأخرى، كما أن الهيئة تحرص باستمرار على الاستثمار فى العنصر البشرى من طواقم طبية وتمريض، فيما يتم تدريبهم بشكل مستمر وإطلاعهم على أحدث البروتوكولات الطبية والعلاجية بهدف تقديم أفضل خدمات طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية وفق أحدث معايير الجودة العالمية.