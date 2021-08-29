شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة القاهرة يزورون المنطقة التجارية اللوجستية بطنطا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا، ،فى إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقى المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتعليمات الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والوفد المرافق له من قيادات الجامعة، الدكتور عبدالعزيز هاشم وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة أميرة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة لبنى وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة.

واطلع طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة على أعمال تنفيذ أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحه حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 6 مليارات جنيه مصرى، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين تولى اهتماما كبيرا بتدريب طلاب الجامعات المصرية سواء داخل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومنها جهاز تنمية التجارة لصقل خبرات وتجارب الطلاب، وكذلك أيضا تنظيم الزيارات الميدانية لإطلاعهم على إنجازات المشروعات القومية المختلفة التى تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص على أرض الواقع بما يتيح لهؤلاء الطلاب اكتساب المعرفة الكاملة عن هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى عهد القيادة السياسية، ومنها إنشاء لأول مرة مشروعات لوجستية /تجارية تبلغ 18 مشروعا فى 11 محافظة حتى الآن، وأن معدلات تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع تتجاوز الـ 75% حاليا، كما أنه من المقرر افتتاح المرحلة النهائية للمنطقة اللوجستية التجارية بمدينة طنطا خلال شهر أكتوبر المقبل .

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، أن المنطقة اللوجستية فى طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التى سوف تسهم فى نقله نوعية للمواطن بمحافظات بالدلتا، حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه يحتوى هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا، كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جمله ومنطقة لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التى لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.

كما تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالى الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى و شبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

وأشار عشماوى إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادى على مستوى الدولة فى العام المالى 20/21 حيث ساهم هذا القطاع الحيوى بنسبة 21% من الناتج المحلى الاجمالى اى بقيمة تصل الى 1.4 تريليون جنيه مصرى ويشمل هذا القطاع انشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجى ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر. كما يعد هذا القطاع الحيوى ثانى اسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الاربع السابقة.